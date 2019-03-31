Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Формулы-1 - ФОТО

На автодроме "Сахир" завершился второй этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бахрейна.

Как передаёт Report со ссылкой на "Чемпионат", победу в гонке одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из "Феррари", долгое время лидировавший, однако потерявший позиции из-за поломки гибридной части силовой установки. Напарник Леклера Себастьян Феттель финишировал пятым после разворота, поломки переднего крыла, и, как следствие, лишнего пит-стопа.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

2. Валттери Боттас ("Мерседес") - +2,980

3. Шарль Леклер ("Феррари") - +6,131

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - +6,408

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - +36,068

6. Ландо Норрис ("Макларен") - +45,754

7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - +47,470

8. Пьер Гасли ("Ред Булл") - +58,094

9. Александер Албон ("Торо Россо") - +1.02,697

10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - +1.03,696

11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") - +1.04,599

12. Даниил Квят ("Торо Россо") - +1 круг

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") - +1 круг

14. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") - +1 круг

15. Джордж Расселл ("Уильямс") - +1 круг

16. Роберт Кубица ("Уильямс") - +2 круга

17. Нико Хюлькенберг ("Рено") - не финишировал

18. Даниэль Риккардо ("Рено") - не финишировал

19. Карлос Сайнс ("Макларен") - не финишировал

20. Ромен Грожан ("Хаас") - не финишировал.