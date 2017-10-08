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    Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Японии, Феттель сошёл

    Второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Формулы-1 Гран-при Японии.

    Как передает Report, второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим к финишу пришёл ещё один гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

    Себастьян Феттель не сумел завершить гонку, сойдя с дистанции из-за технических неисправностей.

    Формула-1. Гран-при Японии. Гонка.

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес)

    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,211

    3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,679

    4. Валттери Боттас («Мерседес») +10,580

    5. Кими Райкконен («Феррари») +32,622

    6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:07,788

    7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:11,424

    8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:28,953

    9. Ромен Грожан («Хаас») +1:29,883

    10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

    11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

    12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

    13. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

    14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

    15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

    Лэнс Стролл («Уильямс») – не финишировал

    Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

    Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал

    Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал

    Карлос Сайнс («Торо Россо») – не финишировал

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