Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Японии, Феттель сошёл

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Формулы-1 Гран-при Японии.
Как передает Report, второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим к финишу пришёл ещё один гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Себастьян Феттель не сумел завершить гонку, сойдя с дистанции из-за технических неисправностей.
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,211
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,679
4. Валттери Боттас («Мерседес») +10,580
5. Кими Райкконен («Феррари») +32,622
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:07,788
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:11,424
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:28,953
9. Ромен Грожан («Хаас») +1:29,883
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Лэнс Стролл («Уильямс») – не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал
Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал
Карлос Сайнс («Торо Россо») – не финишировал
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook