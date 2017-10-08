Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Японии, Феттель сошёл

8 октября, 2017 10:51

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Формулы-1 Гран-при Японии. Как передает Report, второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим к финишу пришёл ещё один гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Себастьян Феттель не сумел завершить гонку, сойдя с дистанции из-за технических неисправностей. Формула-1. Гран-при Японии. Гонка. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес) 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,211 3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,679 4. Валттери Боттас («Мерседес») +10,580 5. Кими Райкконен («Феррари») +32,622 6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:07,788 7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:11,424 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:28,953 9. Ромен Грожан («Хаас») +1:29,883 10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг 11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг 12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг 13. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг 14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг 15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга Лэнс Стролл («Уильямс») – не финишировал Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал Карлос Сайнс («Торо Россо») – не финишировал