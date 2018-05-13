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    Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Испании

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке на Гран-при Испании. 

    Как сообщает Report, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим финишировал Макс Ферстаппен на «Феррари». 

    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м, его напарник по команде Лэнс Стролл остановился в шаге от очков — на 11-й позиции. 

    Формула-1. Гран-при Испании. Гонка 

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873
    4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058
    6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    7. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг
    8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
    9. Серхио Перес («Форс Индия») +2 круга
    10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
    11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
    12. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
    13. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
    14. Сергей Сироткин («Уильямс») +3 круга
    Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал
    Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал
    Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
    Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
    Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
    Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.

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