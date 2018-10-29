Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» сезона 2019 года.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря занятому четвёртому месту на Гран-при Мексики. Британец стал недосягаемым в турнирной таблице для своего ближайшего преследователя — пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

По числу титулов Хэмилтон сравнялся с Хуаном Мануэлем Фанхио. Рекордсменом по количеству побед является Михаэль Шумахер, на счёту которого семь титулов.