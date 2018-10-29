 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» сезона 2019 года.

    Как сообщает Report, это стало возможным благодаря занятому четвёртому месту на Гран-при Мексики. Британец стал недосягаемым в турнирной таблице для своего ближайшего преследователя — пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

    По числу титулов Хэмилтон сравнялся с Хуаном Мануэлем Фанхио. Рекордсменом по количеству побед является Михаэль Шумахер, на счёту которого семь титулов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi