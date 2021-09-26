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Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в "Формуле-1"

Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в "Формуле-1" Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России.
Индивидуальные
26 сентября 2021 г. 19:46
Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в Формуле-1

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования проходили в Сочи.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", начинавший гонку с 20-го места из-за штрафа, полученного за замену силовой установки во время этапа. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Хэмилтон обошел Ферстаппена и вышел в лидеры общего зачета, у британского пилота в активе 246,5 очка, у голландца - 244,5 очка. Тройку лидеров замыкает финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (151).

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (362,5 очка), далее идут "Ред Булл" (344,5) и "Макларен" (215).

Для Хэмилтона эта победа стала 100-й в "Формуле-1". В Сочи британец одержал пятую победу, ранее он финишировал первым на этапах 2014, 2015, 2018 и 2019 годов.

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