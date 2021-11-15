Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, но получил денежный штраф

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил на 19-м этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Бразилии.

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил на 19-м этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Бразилии.

Как передает Report, Хэмилтон пришел первым к финишу в гонке, которая продлилась 71 круг. Вторым финишировал лидер сезона Макс Ферстаппен из Нидерландов ("Ред Булл"; отставание - 10,496 секунды), третьим - финн Валттери Боттас ("Мерседес"; +13,576 секунды).

Также в десятку попали: 4. Серхио Перес (Мексика; "Ред Булл"; +39,940), 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари"; +49,517), 6. Карлос Сайнс - младший (Испания; "Феррари"; +51,820), 7. Пьер Гасли (Франция; "Альфа Таури"; отставание - круг), 8. Эстебан Окон (Франция; "Альпин Рено"; круг), 9. Фернандо Алонсо (Испания; "Альпин Рено"; круг), 10. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен"; круг).

Отметим, что Льюис Хэмилтон получил штраф от стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1 за свои действия после финиша гонки. На круге возвращения в боксы британец ослабил ремни безопасности, чтобы взять бразильский флаг. Это нарушение спортивного регламента ФИА.

Судьи констатировали, что Хэмилтон нарушил правила безопасности, и решили присудить ему денежный штраф в размере 5 тыс. евро. Кроме того, Льюис оштрафован условно ещё на 20 тыс. евро - эту сумму ему придется заплатить в случае новых проступков до конца сезона-2022 Формулы-1.