Хэмилтон и Феттель вспомнили Гран-при Азербайджана по Формуле-1

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ На пресс-конференции, предваряющей Гран-при Абу-Даби, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель пообщались в дружелюбной атмосфере, обменявшись шутками относительно их противостояния по ходу сезона.

Когда британца спросили о самом ярком моменте сезона в его исполнении, в разговор вмешался Феттель, спросив: «Может быть, начнём с Баку?».

После пилотам предложили вспомнить лучшие обгоны сезона в их исполнении. Немец вновь решил продемонстрировать чувство юмора, сказав Хэмилтону, что тот по ходу чемпионата совершил не так уж много обгонов. В свою очередь, британец парировал: «Во всяком случае, я несколько раз проходил тебя».

Отвечая на вопрос о необходимости увеличения количества наград по итогам сезона, Феттель сказал следующее: «Я должен получить награду за манёвр года и как человек года. Фэйр-плей? Наверное, нет. Но первые две номинации должны быть моими за Гран-при Азербайджана», - цитирует немца Planet F1.