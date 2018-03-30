Хазар Исаев избран президентом Центра развития справедливой игры

© Report

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В столице Венгрии Будапеште прошло заседание Исполнительного комитета Международного комитета справедливой игры (CİFP).

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовал вице-президент Национального олимпийского комитета, председатель Азербайджанской комиссии справедливых игр Хазар Исаев.

В рамках заседания были обсуждены и найдены решения ряда стоящих на повестке вопросов. По инициативе Исполнительного комитета структуры принято решение о создании в Баку Центра развития справедливой игры Международного комитета справедливой игры.

Согласно единогласному голосованию членов Исполнительного комитета, Х.Исаев был избран президентом Центра развития справедливой игры Международного комитета справедливой игры, охватывающего 9 стран (Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголия, Иран).

На мероприятии также решили организовать в рамках предстоящего 20-27 сентября этого года в Азербайджане чемпионата мира по дзюдо церемонии вручения премий, установленных по итогам Международного комитета справедливой игры в 2017 году.