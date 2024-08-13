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Хасрат Джафаров: Постараюсь взять золотую медаль на следующих Олимпиадах

Хасрат Джафаров: Постараюсь взять золотую медаль на следующих Олимпиадах Я рад вернуться домой с медалью, буду лучше готовиться и постараюсь стать чемпионом на следующих Олимпиадах.
Индивидуальные
13 августа 2024 г. 07:44
Хасрат Джафаров: Постараюсь взять золотую медаль на следующих Олимпиадах

Я рад вернуться домой с медалью, буду лучше готовиться и постараюсь стать чемпионом на следующих Олимпиадах.

Как сообщает Report, об этом по возвращении на родину сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев азербайджанский борец греко-римского стиля, бронзовый призер XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже Хасрат Джафаров.

Оценивая выступление борцов, спортсмен подчеркнул, что в дебюте они выступили неудачно.

"Это оказало негативное влияние на членов команды. В последний день я выиграл единственную медаль по греко-римской борьбе. Олимпийские игры считаются самыми престижными соревнованиями. Но лично у меня стресса не было", - добавил Х.Джафаров.

Напомним, что сегодня очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в парижской Олимпиаде, вернулась на родину.

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Версия на английском языке Hasrat Jafarov: 'I will try to win gold medal at next Olympics'
Версия на азербайджанском языке Həsrət Cəfərov: Növbəti olimpiadalarda çempion olmağa çalışacağam

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