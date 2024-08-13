Хасрат Джафаров: Постараюсь взять золотую медаль на следующих Олимпиадах

Я рад вернуться домой с медалью, буду лучше готовиться и постараюсь стать чемпионом на следующих Олимпиадах.

Я рад вернуться домой с медалью, буду лучше готовиться и постараюсь стать чемпионом на следующих Олимпиадах.

Как сообщает Report , об этом по возвращении на родину сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев азербайджанский борец греко-римского стиля, бронзовый призер XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже Хасрат Джафаров.

Оценивая выступление борцов, спортсмен подчеркнул, что в дебюте они выступили неудачно.

"Это оказало негативное влияние на членов команды. В последний день я выиграл единственную медаль по греко-римской борьбе. Олимпийские игры считаются самыми престижными соревнованиями. Но лично у меня стресса не было", - добавил Х.Джафаров.

Напомним, что сегодня очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в парижской Олимпиаде, вернулась на родину.