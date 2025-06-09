Халил Раунтри прибыл в Азербайджан для участия в турнире UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри прибыл в Азербайджан для участия в главном бою вечера UFC, который состоится 21 июня в Баку.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри прибыл в Азербайджан для участия в главном бою вечера UFC, который состоится 21 июня в Баку.

Об этом Report сообщили Baku City Circuit.

Сегодня спортсмен совершил прогулку по исторической части Баку - Ичеришехер. Раунтри посетил дворец Ширваншахов, поднялся на Девичью башню, а также ознакомился с искусством азербайджанского ковроткачества, боец даже лично принял участие в процессе создания ковра.

Главным поединком вечера UFC в Баку станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Вторым по значимости боем того вечера будет поединок в легком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом. В рамках турнира также на октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев. Их соперниками будут, соответственно, бразилец Николас Мотта и представитель Кыргызстана Мыктыбек Оролбай.