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    Хаккинен: Боттас должен стать сильнее после неудачи в Баку

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион "Формулы 1" Мика Хаккинен подчеркнул, что неудача Валттери Боттаса на Гран-при Азербайджана должна сделать его сильнее, передает Report.

    "Сначала вы становитесь пассажиром своей машины, когда шина взрывается, поэтому главное — восстановить контроль над болидом. Потом падает скорость и вас начинают захватывать эмоции. Это естественная реакция, но очень важно ограничить их влияние. Важно сохранять позитив.

    Когда что-то идёт не по плану, вам просто нужно проверить, могли ли вы или ваша команда сделать что-то лучше, а затем уже двигаться дальше. В конечном итоге, можно использовать разочарование, чтобы стать сильнее, и, уверен, именно так поступит Боттас", — приводит слова Мики Хаккинена Motorsport-Week.

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