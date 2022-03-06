О нас
Аудио новости

Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы организации.
Индивидуальные
6 марта 2022 г. 08:31
Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы организации.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба UFC.

В Зале славы UFC отмечены особо выдающиеся спортсмены. В него включают людей, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Нурмагомедов станет первым российским представителем в Зале славы UFC.

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения. В заключительном поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил после боя о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием, данным матери.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Украина обнародовала количество потерянной Россией военной техники
Украина обнародовала количество потерянной Россией военной техники
27 февраля 2022 г. 13:58
В ходе обороны Харькова погиб депутат
ФотоВ ходе обороны Харькова погиб депутат
27 февраля 2022 г. 14:52
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
Кулеба: Россия может уничтожить наш самый большой самолет в мире, но не сможет уничтожить нашу мечту
Кулеба: Россия может уничтожить наш самый большой самолет в мире, но не сможет уничтожить нашу мечту
27 февраля 2022 г. 19:03
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила противника и его технику
В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила противника и его технику
27 февраля 2022 г. 13:17
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi