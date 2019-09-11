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Хабиб остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

​Хабиб остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой катего

Хабиб остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом рассказали в пресс-службе UFC.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. В титульном поединке, проходившем в Абу-Даби, ОАЭ, Нурмагомедов одержал досрочную победу в матче с Дастином Пуарье. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.

Первое место продолжает занимать обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, на третьей строчке расположился чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях американец Генри Сехудо.

Нурмагомедов провел за карьеру 28 боев, до сих пор он остается непобежденным спортсменом.

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