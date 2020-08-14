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Хабиб Нурмагомедов задумался о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов задумался о завершении карьеры Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что думал о завершении карьеры после смерти отца
Индивидуальные
14 августа 2020 г. 13:18
Хабиб Нурмагомедов задумался о завершении карьеры
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что думал о завершении карьеры после смерти отца.

Как сообщает Report со ссылкой на портал sport-express.ru, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Насчет того, чтобы завершать... Конечно, мысли разные были, но в данный момент мне назначили бой и я готовлюсь к этому бою, - сказал Хабиб. - Долгосрочных планов особо не строю. Мне 31, в сентябре будет 32, это не сказочный возраст для спорта, я уже не начинающий боец. Если смотреть, сколько времени я провел в этом спорте, то можно сказать, что я уже ветеран, я уже 12 лет выступаю на профессиональном уровне, 8 лет в UFC. Даже если я решил бы закончить, я бы оставил за плечами очень хорошую карьеру. Но сейчас у меня очень большая мотивация, я хочу вернуться и подраться. А дальше посмотрим. Тренировочный режим помогает мне отвлечься от всех новостей и всего, что происходит вокруг меня", - сказал он. 

О смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

24 октября запланирован бой с Джастином Гэтжи (22-2) на бойцовском острове в Абу-Даби.

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Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədov karyerasını başa vurmağı düşünüb

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