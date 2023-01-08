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Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА

Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА).
Индивидуальные
8 января 2023 г. 00:32
Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили три источника, близких к Нурмагомедову.

"Хабиб ушел из индустрии ММА. Он больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах. Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения. В заключительном поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил после боя о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием, данным матери.

Российский боец стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

После завершения спортивной карьеры Нурмагомедов стал тренером и находился в углу своих подопечных во время их поединков. В том числе он находился в углу чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и чемпиона в легком весе Bellator Усмана Нурмагомедова - своего двоюродного брата. В ноябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов купил российскую лигу смешанных единоборств Gorilla Fighting Сhampionship и переименовал ее в Eagle Fighting Championship.

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