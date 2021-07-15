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Хабиб Нурмагомедов стал лучшим бойцом года

Хабиб Нурмагомедов стал лучшим бойцом года Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил в номинации "Лучший боец года", став лауреатом премии ESPY Awards от ESPN.
Индивидуальные
15 июля 2021 г. 05:49
Хабиб Нурмагомедов стал лучшим бойцом года
Хабиб Нурмагомедов

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил в номинации "Лучший боец года", став лауреатом премии ESPY Awards от ESPN.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN MMA в Instagram.

Другими претендентами на звание бойца года были действующая чемпионка UFC в легком и полулегком весах Аманда Нуньес, чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и действующая обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в организации - 13-0. В 2018 году Нурмагомедов победил Макса Холлоуэйа в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе. Позже Хабиб трижды защитил свой титул.

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