Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца выявлен COVID-19 - ВИДЕО

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова обнаружен коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, его состояние оценивается как тяжелое. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое, - сказал Нурмагомедов. - У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение".

***23:15

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

"Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают", - сказал собеседник агентства, не подтвердив информацию об обнаружении у Нурмагомедова коронавируса.