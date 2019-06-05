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Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

​Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ESPN со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

По информации источника, контракт рассчитан на несколько поединков. Другие подробности договора не разглашаются. Отмечается, что в нем есть пункт, согласно которому Нурмагомедов может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером в случае его возвращения в UFC.

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