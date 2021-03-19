Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.