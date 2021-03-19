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Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру
Индивидуальные
19 марта 2021 г. 08:24
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру
Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

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Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədov karyerasını rəsmən başa vurdu

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