Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником с большой долей вероятности станет американец Тони Фергюсон.
Как сообщает Report, такое мнение 31-летний россиянин высказал в интервью Netcast Zone.
В своем последнем бою Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Отметим, что всего в активе Нурмагомедова 28 поединков, во всех он одержал победы (18 - досрочно).
35-летний Фергюсон провел 28 боев, в 25 из которых одержал победы, и три поражения.
Şamo QuliyevАвтор новости