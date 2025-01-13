Гюнель Бадалова: Надеемся на успех азербайджанской фигуристки на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова выразила надежду на успешное выступление азербайджанской фигуристки Наргиз Сулеймановой на чемпионате мира.

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова выразила надежду на успешное выступление азербайджанской фигуристки Наргиз Сулеймановой на чемпионате мира.

В комментарии Report она отметила, что недавно присоединившаяся к сборной спортсменка ранее показала свое мастерство на двух соревнованиях.

"Основной целью ее участия в Sofia Trophy в Болгарии было получение путевки на чемпионат мира. Спортсменка заняла пятое место среди 23 атлетов в короткой и второе – в произвольной программе", - сказала Бадалова.

По ее словам, чемпионат мира пройдет 25-30 марта в Бостоне (США) и в целях подготовки к нему планируется участие в турнире Bavarian Open: "Наргиз сейчас продолжает тренировки в Канаде. Надеемся, что она достойно представит нашу страну и в Бостоне".

Отметим, что Наргиз Сулейманова заняла пятое место на турнире Sofia Trophy, набрав 172,80 балла.