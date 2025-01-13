Гюнель Бадалова: Надеемся на успех азербайджанской фигуристки на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова выразила надежду на успешное выступление азербайджанской фигуристки Наргиз Сулеймановой на чемпионате мира.
В комментарии Report она отметила, что недавно присоединившаяся к сборной спортсменка ранее показала свое мастерство на двух соревнованиях.
"Основной целью ее участия в Sofia Trophy в Болгарии было получение путевки на чемпионат мира. Спортсменка заняла пятое место среди 23 атлетов в короткой и второе – в произвольной программе", - сказала Бадалова.
По ее словам, чемпионат мира пройдет 25-30 марта в Бостоне (США) и в целях подготовки к нему планируется участие в турнире Bavarian Open: "Наргиз сейчас продолжает тренировки в Канаде. Надеемся, что она достойно представит нашу страну и в Бостоне".
Отметим, что Наргиз Сулейманова заняла пятое место на турнире Sofia Trophy, набрав 172,80 балла.