О нас

Гюнель Бадалова: Надеемся на успех азербайджанской фигуристки на чемпионате мира

Гюнель Бадалова: Надеемся на успех азербайджанской фигуристки на чемпионате мира Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова выразила надежду на успешное выступление азербайджанской фигуристки Наргиз Сулеймановой на чемпионате мира.
Индивидуальные
13 января 2025 г. 11:31
Гюнель Бадалова: Надеемся на успех азербайджанской фигуристки на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова выразила надежду на успешное выступление азербайджанской фигуристки Наргиз Сулеймановой на чемпионате мира.

В комментарии Report она отметила, что недавно присоединившаяся к сборной спортсменка ранее показала свое мастерство на двух соревнованиях.

"Основной целью ее участия в Sofia Trophy в Болгарии было получение путевки на чемпионат мира. Спортсменка заняла пятое место среди 23 атлетов в короткой и второе – в произвольной программе", - сказала Бадалова.

По ее словам, чемпионат мира пройдет 25-30 марта в Бостоне (США) и в целях подготовки к нему планируется участие в турнире Bavarian Open: "Наргиз сейчас продолжает тренировки в Канаде. Надеемся, что она достойно представит нашу страну и в Бостоне".

Отметим, что Наргиз Сулейманова заняла пятое место на турнире Sofia Trophy, набрав 172,80 балла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Winter Sports chief expresses high hopes for figure skater Nargiz Suleymanova at World Championships
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Fiqurlu konkisürənimizin dünya çempionatında da uğurlu olacağına ümid edirik"

Другие новости из категории

Мужская сборная Азербайджана по боксу начала тренировочные сборы
Мужская сборная Азербайджана по боксу начала тренировочные сборы
13 января 2025 г. 12:09
Назим Бабаев завоевал бронзу на турнире в Испании, но остался недоволен показанным результатом
Назим Бабаев завоевал бронзу на турнире в Испании, но остался недоволен показанным результатом
13 января 2025 г. 11:49
Азербайджанская фигуристка завоевала путевку на чемпионат мира
Азербайджанская фигуристка завоевала путевку на чемпионат мира
12 января 2025 г. 11:31
Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Испании
Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Испании
11 января 2025 г. 19:13
Три азербайджанских стрелка вышли в финал Гран-при в Словении
Три азербайджанских стрелка вышли в финал Гран-при в Словении
11 января 2025 г. 18:22
Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге
Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге
11 января 2025 г. 16:56
Названы победители спринтерской гонки Кубка мира в Шахдаге
ФотоНазваны победители спринтерской гонки Кубка мира в "Шахдаге"
10 января 2025 г. 17:31
Генсек федерации: Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года
Генсек федерации: Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года
10 января 2025 г. 13:56
FIDE выразила соболезнования в связи со смертью отца Вугара Гашимова
FIDE выразила соболезнования в связи со смертью отца Вугара Гашимова
9 января 2025 г. 16:29
НОК и Агентство кино подписали меморандум о сотрудничестве 
НОК и Агентство кино подписали меморандум о сотрудничестве 
9 января 2025 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi