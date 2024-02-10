Гюнель Бадалова: Международные соревнования помогут формированию культуры зимних видов спорта в Азербайджане

Туристический центр "Шахдаг" получил три сертификата Международной федерации лыжного спорта на проведение здесь международных соревнований.

Туристический центр "Шахдаг" получил три сертификата Международной федерации лыжного спорта на проведение здесь международных соревнований.

Как сообщает северное бюро Report, об этом сказала генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова на церемонии открытия Кубка Гейдара Алиева по горным лыжам.

"Все это будет способствовать формированию культуры зимних видов спорта в Азербайджане. Кроме того, в прошлом году в Баку открылась Ледовая арена. Наша спортсменка Сабина Алиева заняла второе место на соревнованиях по фигурному катанию в Турции. Другой спортсмен, Владимир Литвинцев, будет представлять страну на чемпионате мира в Канаде в конце марта. Наша команда по лыжному альпинизму с января принимает участие в соревнованиях. Национальная команда, состоящая из местных спортсменов, продемонстрирует свое мастерство на соревнованиях в Ризе (Турция). Юные спортсмены примут участие на чемпионате мира в Германии", - сказала Бадалова.