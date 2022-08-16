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Гюллю Агаларзаде: На чемпионате мира мы постараемся исполнить свои лучшие композиции

Гюллю Агаларзаде: На чемпионате мира мы постараемся исполнить свои лучшие композиции «Мы постараемся исполнить свои лучшие композиции на чемпионате мира по спортивной гимнастике».
Индивидуальные
16 августа 2022 г. 08:57
Гюллю Агаларзаде: На чемпионате мира мы постараемся исполнить свои лучшие композиции

"Постараемся исполнить свои лучшие композиции на чемпионате мира".

Как сообщает Report, об этом заявила член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Гюллю Агаларзаде.

"Наша команда впервые выступила на Играх исламской солидарности. Постарались достойно представить свою страну. Всего завоевали 3 медали", - сказала представительница Азербайджана.

По ее словам, можно было добиться еще лучших результатов: "Мы могли бы выступить и лучше. Но, уже через месяц нас ждет чемпионат мира, где постараемся исполнить свои лучшие композиции".

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Версия на азербайджанском языке Güllü Ağalarzadə: “Çalışacağıq, gimnastika üzrə dünya çempionatında daha yaxşı kompozisiyaları ifa edək”

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