​Гюльгусейн Абдуллаев: Baku City Circuit будет напряженным для пилотов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Официальный посол Гран-при Европы "Формулы 1" 2016-го года и перспективный молодой гонщик Азербайджана в категории "Формулы 3" Гюльгусейн Абдуллаев дал интервью пресс-службе Baku City Circuit.

Report предлагает интервью читателям:

- Вы выиграли гонку серии "Formula Gulf 1000". Что это значит для Вас?

- Победа в гонке этой серии очень много значит для меня, это позитивное начало сезона и моей формульной карьеры в целом. Первое место на подиуме в начале сезона сделало всех счастливыми вокруг.

- В чем разница между машинами серии "Formula Gulf 1000" и "European Formula 3", на которой Вы будете выступать в предстоящем сезоне?

- На самом деле разница между машинами очень велика, болид серии "F3" быстрее и жестче по сравнению с "FG1000". Болид серии "Formula Gulf 1000" чувствуется очень мягкой после болида Евросерии, особенно это касается рулевого управления и тормозов, которые намного легче в ближневосточной серии.

- Как проходит Ваша подготовка к сезону?

- Все идет по плану. Мы успешно провели предсезонные тесты и готовы к зимним тестам. Также не забываю и о физической подготовке - здесь все под контролем.

- Кто Ваш любимый гонщик "Формулы 1" и почему?

- Мой любимый гонщик это Айртон Сенна. Да, может он не выиграл наибольшее количество гонок за всю историю чемпионата, но то, как он выиграл три своих чемпионских титула - это было столь захватывающе и драматично. Он по-прежнему считается лучшим гонщиком всех времен. Также он был хорошим человеком и за пределами трассы, помогая жителям Бразилии.

- Какую цель Вы ставите перед собой в предстоящем сезоне?

- В этом сезоне мне необходимо получить максимум опыта, а также я планирую занять несколько подиумов в классе новичков. У меня есть небольшой недостаток в формульном опыте перед другими гонщиками, но я сделаю все, что в моих силах.

- Кто для Вас главный соперник в этом году? Что бы Вы могли сказать о составе пилотов в Евроформуле?

- В этом году конкуренция в Евроформуле очень высока. Несколько отличных команд из серии "FIA Formula Three" присоединились к нашему чемпионату, борьба будет интересной. Я думаю, что главными соперниками для меня станут другие дебютанты, перешедшие в Евроформулу в этом году.

- Какая у Вас самая любимая трасса? (Кроме Baku City Circuit, конечно)

- Моя любимая трасса это Спа-Франкоршам, которая расположена в Бельгии. Она нравится мне из-за поворота "Eau Rouge" и ее длины.

- Что Вы можете сказать о Baku City Circuit? Какая часть трассы Вам кажется наиболее захватывающей?

- На мой взгляд, трасса BCC очень захватывающая и сложная для пилотажа. Особенно хочу выделить повороты 8 и 9, интересно будет посмотреть за борьбой там. Также пилотам предстоит учитывать сильный ветер в Баку, который будет снижать прижимную силу, из-за чего пилотировать болиды будет очень сложно.

- Что бы Вы сказали фанату "Формулы 1", который еще размышляет о поездке на Гран-при Европы?

- Я бы сказал, что трасса BCC станет второй по протяженности в чемпионате после Спа, что сделает городскую гонку очень интересной и одной из самых ожидаемых. Я с нетерпением жду этой гонки и уверен, что трасса станет одной из легенд в истории "Формулы 1".

- Общий вопрос - что значат для Вас гонки?

- Гонки - это способ жизни для меня. Мы соревнуемся не только на трассе, но и в жизни. Мы боремся со временем, каждый хочет достичь в жизни того, что так сильно желает. Поэтому гонки это жизнь. Но профессиональные гонки - это одна из немногих вещей, которую я делаю на протяжении долгого времени, и мне это не наскучило, потому что я люблю это. Адреналин, который я получаю при пилотировании болида и борьбе с другими гонщиками, заставляет меня обожать этот спорт. Другой важный фактор - опасность. Гонки по-прежнему опасны для жизни, что заставляет уважать спортсменов еще больше.

- Кто был Вашим кумиром в детстве?

- Михаэль Шумахер. Наблюдая за его победами, я влюбился в автоспорт и стал болеть за Михаэля. Было здорово наблюдать, как он творит историю на твоих глазах. В целом, наблюдая за тем, как Михаэль выиграл семь титулов, Себастьян Лёб стал 9-кратным чемпионом WRC, а Валентино из России семь раз становился сильнейшим в MotoGP - могу считать себя счастливчиком. Не на каждое десятилетие приходятся победы таких гонщиков.