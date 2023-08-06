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Гянджа примет III Игры стран СНГ

Гянджа примет III Игры стран СНГ Город Гянджа примет третьи Игры стран СНГ.
Индивидуальные
6 августа 2023 г. 11:08
Гянджа примет III Игры стран СНГ

Город Гянджа примет третьи Игры стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказала заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

"Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете. Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран", - сказала Василева.

Отметим, что III Игры стран СНГ запланированы на 2025 год.

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Версия на азербайджанском языке Gəncə III MDB Oyunlarına ev sahibliyi edəcək

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