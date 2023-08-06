Гянджа примет III Игры стран СНГ

Город Гянджа примет третьи Игры стран СНГ.
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"Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете. Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран", - сказала Василева.
Отметим, что III Игры стран СНГ запланированы на 2025 год.