Гянджа примет III Игры стран СНГ

Город Гянджа примет третьи Игры стран СНГ.

Город Гянджа примет третьи Игры стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказала заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

"Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете. Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран", - сказала Василева.

Отметим, что III Игры стран СНГ запланированы на 2025 год.