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Гурбан Гурбанов и Эльнура Мамедова номинированы на премию фэйр-плей

Гурбан Гурбанов и Эльнура Мамедова номинированы на премию фэйр-плей Комиссия по честным играм Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК) пока определилась с двумя кандидатами на награду фейр-плей. Об этом Report сообщил председатель комиссии Хазар Исаев. По его словам, главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Г
Индивидуальные
26 марта 2022 г. 15:11
Гурбан Гурбанов и Эльнура Мамедова номинированы на премию фэйр-плей

Комиссия по честным играм Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК) пока определилась с двумя кандидатами на награду фейр-плей.
Об этом Report сообщил председатель комиссии Хазар Исаев.
По его словам, главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов и борец в женском зачете Эльнура Мамедова (55 кг) номинированы на соискание этой награды.
Исаев напомнил, что Г.Гурбанов неоднократно номинировался на эту премию: "Мы готовы вновь вручить эту награду Гурбанову. Он заслуживает этого. Но есть и еще один кандидат - борец Эльнура Мамедова. После победы на чемпионате Европы среди борцов до 23 лет в болгарском городе Пловдив, она на плече вынесла пострадавшую противницу. Мы приняли во внимание этот фактор. Мы направим запросы представителям СМИ и федерациям, после того, как они определятся с выбором, и обнародуем информацию. В настоящее время лидируют Гурбан Гурбанов и Эльнура Мамедова".
Отметим, что Гурбан Гурбанов в ответной встрече плей-офф этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским "Марселем" в Баку отменил гол, забитый футболистом "Карабаха" Ибрагимом Ваджини, объяснив свое решение тем, что футболист сыграл рукой.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov və Elnurə Məmmədova feyr-pley mükafatına namizəddir

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