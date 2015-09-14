​Гудрет Гурбанов: В следующем году в Азербайджане пройдет чемпионат мира по парусному спорту

Баку. 14 сентябрь. REPORT.AZ/ Сегодня в отеле "Boulevard" при содействии министерства молодежи и спорта и организационной поддержке Федерации парусного спорта Азербайджана состоялась церемония закрытия летней школы "Йелькенчи-2015".

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, руководитель Государственной морской администрации и президент Федерации парусного спорта Азербайджана Гудрет Гурбанов и ряд гостей.

Выступивший Г.Гурбанов отметил о высоких достижениях Азербайджана в спортивных соревнованиях: "Это является образцом внимания и заботы президента Ильхама Алиева к спорту. Парусный спорт развивается и обретает все большую популярность среди молодежи. Хотелось бы выразить признательность министерствам Молодежи и спорта и Образования за создание спортсменам условий для тренировок.

В 2016 году в Азербайджане пройдет чемпионат мира по парусному спорту. Это событие представляет важное значение".

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов выразил сожаление, что долгие годы он не видел в Баку парусов: "Господин президент неоднократно отмечал, что Азербайджан является спортивной страной. Этот лозунг ставит перед нами большие цели. В Азербайджане должны развиваться все виды спорта. Думаю, что наше географическое положение позволяет развивать в Азербайджане парусный спорт. За короткое время федерация организовала летнюю школу, что является показателем развития спорта. Сегодня в федерации укрепляется материально-техническая база и для новичков открываются новые возможности. Я также выражаю признательность главному тренеру Сейхуну Йылдызу. Этот вид спорта имеет будущее".

Затем главный тренер молодых спортсменов Сейхун Йылдыз поделился воспоминаниями о летней школе и коснулся проделанной работы. Он также рассказал о развитии парусного спорта. Главный тренер сказал, что их цель заключается в том, чтобы добиться популярности парусного спорта в стране и достойного выступления Азербайджана на чемпионатах Европы и мира.

Затем состоялась церемония награждения участников летней школы.