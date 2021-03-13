Грузинский теннисист стал победителем международного турнира

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар)

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

Как передает местное бюро Report, в финальном матче Басилашвили нанес поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Теннисист завоевал четвертый титул в карьере и первый с 2019 года. Отметим, что в четвертьфинале он нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру, вернувшемуся на корт после годичного перерыва.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил теннисиста с победой.