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Грузинский теннисист стал победителем международного турнира

Грузинский теннисист стал победителем международного турнира Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар)
Индивидуальные
13 марта 2021 г. 22:22
Грузинский теннисист стал победителем международного турнира
Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

Как передает местное бюро Report, в финальном матче Басилашвили нанес поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Теннисист завоевал четвертый титул в карьере и первый с 2019 года. Отметим, что в четвертьфинале он нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру, вернувшемуся на корт после годичного перерыва.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил теннисиста с победой.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı tennisçi beynəlxalq turnirin qalibi oldu

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