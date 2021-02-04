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Грузинский спортсмен нырнул в прорубь и разбил голову

Грузинский спортсмен нырнул в прорубь и разбил голову Спортсмен написал в публикации в социальной сети, что ему наложили швы на голову
Индивидуальные
4 февраля 2021 г. 18:01
Грузинский спортсмен нырнул в прорубь и разбил голову

Выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) грузин Мераб Двалишвили при попытке нырнуть в прорубь, разбил голову.

Как сообщает Report, из-за толстого ледяного покрова боец получил тяжелые травмы головы.

Спортсмен написал в публикации в социальной сети, что ему наложили швы на голову: "Я подумал, что это отличный день для тренировок и пробежки в парке. Затем я увидел пруд, в котором, как мне показалось, были снег и вода. Но там оказались лед и ветки деревьев. После того, как проломил лед, я почувствовал, что моя кожа лопнула".

У Мераба Двалишвили 9 побед и 3 поражения в UFC.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоGürcü idmançı buza kəllə vurdu, başına tikiş atıldı

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