Грузинский спортсмен нырнул в прорубь и разбил голову

Спортсмен написал в публикации в социальной сети, что ему наложили швы на голову

Выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) грузин Мераб Двалишвили при попытке нырнуть в прорубь, разбил голову.

Как сообщает Report, из-за толстого ледяного покрова боец получил тяжелые травмы головы.

Спортсмен написал в публикации в социальной сети, что ему наложили швы на голову: "Я подумал, что это отличный день для тренировок и пробежки в парке. Затем я увидел пруд, в котором, как мне показалось, были снег и вода. Но там оказались лед и ветки деревьев. После того, как проломил лед, я почувствовал, что моя кожа лопнула".

У Мераба Двалишвили 9 побед и 3 поражения в UFC.