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Грузинская шахматистка примет участие в международном турнире в Шуше

Грузинская шахматистка примет участие в международном турнире в Шуше В список участников первого Международного шахматного турнира, который пройдет в Шуше при организации Министерства молодежи и спорта, Азербайджанской шахматной федерации и Управления государственного заповедника города Шуша, произошли изменения.
Индивидуальные
19 сентября 2022 г. 11:23
Грузинская шахматистка примет участие в международном турнире в Шуше

В списке участников первого Международного шахматного турнира, который пройдет в городе Шуша при организации Министерства молодежи и спорта, Азербайджанской шахматной федерации и Управления государственного заповедника города Шуша, произошли изменения.

Как сообщили Report в Федерации, Нургуль Салимова (Болгария) не будет участвовать в соревновании Shusha Chess 2022.

В список включена Мери Арабидзе (рейтинг ФИДЕ 2422, Грузия), многократная чемпионка мира среди юниоров.

Отметим, что в соревновании по шахматам среди женщин выступят члены сборной Азербайджана Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гульнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, а также победительница Всемирной шахматной олимпиады, чемпионка Европы Нана Дзагнидзе (Грузия), чемпионка мира и Европы среди юниоров, самая рейтинговая шахматистка Израиля Марсель Эфроимски, 18-летняя чемпионка мира Йолянта Завадска (Польша), чемпионка Турции Кюбра Озтюрк Гювенли (Турция).

Турнир Shusha Chess 2022 пройдет 21-24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı şahmatçı Şuşadakı beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

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