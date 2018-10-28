Грузинский боксер напал на своего тренера после поражения на ринге

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Выступавший в полутяжелом весе грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генов набросился на своего тренера. Видео опубликовано в YouTube, сообщает Report.
8-раундовый поединок проходил в андеркарте боя между супертяжеловесами Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри. Это 12-е поражение в карьере грузинского спортсмена. Сначала Шония попытался наброситься на своего соперника, а позже избил тренера. В инцидент вмешался рефери.
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