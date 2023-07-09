Групповая команда Азербайджана завоевала еще одну награду на ЧМ

Групповая команда Азербайджана завоевала еще одну награду на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Как передает Report, наши девушки завоевали "бронзу" в упражнении с пятью мячами.
Чемпионат мира прошел с 7-9 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В состав нашей юниорской команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.
Напомним, ранее команда завоевала бронзовые награды в многоборье.