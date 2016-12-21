Группе спортивных специалистов Азербайджана предоставлена персональная пенсия и присвоено почетное звание - СПИСОК

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении спортивным специалистам Азербайджанской Республики персональной пенсии.

Как сообщает Report, согласно документу, персональная пенсия предоставлена следующим лицам, имеющим особые заслуги в развитии физической культуры и спорта в Азербайджане:

Азимову Абасу Азим оглу

Мамедъярову Гахраману Муслим оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Согласно другому распоряжению главы государства, следующим лицам, имеющим заслуги в развитии физической культуры и спорта в Азербайджане, присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта":

Аллахвердиеву Тарверди Афлан оглу

Эйвазову Чингизу Абузар оглу

Ахадову Сеймуру Кямиль оглу

Фейзуллаеву Вагифу Сахавет оглу

Крапивину Олегу Андреевичу

Гурбанову Фирудину Эйюб оглу

Мамедъярову Гамиду Гилал оглу

Салехли Бахрузу Гадир оглу.