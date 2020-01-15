Гроссмейстер Карлсен обновил мировой рекорд по числу партий без поражений подряд - ФОТО

Oбладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен обновил рекорд по числу сыгранных партий без поражений подряд.

Как передает Report, достижение покорилось 29-летнему гроссмейстеру на турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 14 января Карлсен сыграл вничью с хозяином соревнований Йорденом ван Форестом, доведя тем самым свою беспроигрышную серию до 111 игр.

Предыдущий рекорд принадлежал шахматисту из Нидерландов, в прошлом советскому и российскому гроссмейстеру Сергею Тивякову. В 2005 году он довёл свою беспроигрышную серию до 110 партий.