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Гроссмейстер Карлсен обновил мировой рекорд по числу партий без поражений подряд - ФОТО

​Гроссмейстер Карлсен обновил мировой рекорд по числу партий без пораж

Oбладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен обновил рекорд по числу сыгранных партий без поражений подряд. 

Как передает Report, достижение покорилось 29-летнему гроссмейстеру на турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 14 января Карлсен сыграл вничью с хозяином соревнований Йорденом ван Форестом, доведя тем самым свою беспроигрышную серию до 111 игр.

Предыдущий рекорд принадлежал шахматисту из Нидерландов, в прошлом советскому и российскому гроссмейстеру Сергею Тивякову. В 2005 году он довёл свою беспроигрышную серию до 110 партий.

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