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    Гроссмейстер Мамедъяров "разошелся миром" в 4-ом туре супертурнира

    После 4-го тура, он делит 3-е место с Владимиром Крамником и Магнусом Карлсеном© Report

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В голландском городе Вейк-Ан-Зее завершился 4-й тур супертурнира "Tata Steel Chess".

    Как сообщает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграл вничью.

    33-летний шахматист провел партию с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

    После 4-го тура, имея в активе 2,5 баллов, Мамедъяров делит 3-е место с Владимиром Крамником (Россия) и Магнусом Карлсеном (Норвегия).

    Турнирную строчку с 3 баллами возглавляют представитель Индии Вишванатан Ананд и голландец Аниш Гири.

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