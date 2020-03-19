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Греция передала олимпийский огонь оргкомитету "Токио-2020"

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр "Токио-2020".

Как сообщает Report, церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла "за закрытыми дверями" - без гостей, без зрителей и без журналистов, в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19. 

Передачу огня транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

На арене было всего около 50 человек, включая нескольких журналистов и членов технического состава, трибуны были полностью пустыми. 

В эстафете олимпийского огня на стадионе приняли участие только двое греческих спортсменов. 

Отметим, что церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр прошла 12 марта также без участия болельщиков. 

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