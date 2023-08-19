Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль

Это первая золотая медаль, завоеванная мною на чемпионатах мира.

Это первая золотая медаль, завоеванная мною на чемпионатах мира.

Об этом сказал Report греческий спортсмен Эфтимиос Митас, взявший золото в круговой стендовой стрельбе среди мужчин на проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе.

Он отметил, что до этого брал две медали на Кубках мира.

"Я волновался о том, как сложится для меня этот чемпионат. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить мою команду. Ее поддержка была очень важна для меня. Соперники были сильными. Однако я верил, что выиграю золотую медаль", - сказал 38-летний спортсмен.

По его словам, финал соревнований выдался сложным.

"Я уважаю всех своих соперников, но понимал, что это мой шанс. Вот почему я просто сосредоточился на соревнованиях и думал только о победе. Я работал очень много, в результате все сложилось превосходно", - добавил Э.Митас.

Он также поделился своими впечатлениями от посещения Азербайджана.

"Впервые я побывал здесь в 2015 году во время Европейских игр. С тех пор Баку стал моим домом. Я люблю город. У меня здесь много друзей. Мне очень комфортно в вашей столице. У меня также хорошие отношения с Эмином Джафаровым, генеральным секретарем Федерации стрельбы Азербайджана. Здесь мы не сталкивались с какими-либо проблемами. Все прошло очень хорошо", - подытожил спортсмен.