Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль

Это первая золотая медаль, завоеванная мною на чемпионатах мира.
Об этом сказал
Он отметил, что до этого брал две медали на Кубках мира.
"Я волновался о том, как сложится для меня этот чемпионат. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить мою команду. Ее поддержка была очень важна для меня. Соперники были сильными. Однако я верил, что выиграю золотую медаль", - сказал 38-летний спортсмен.
По его словам, финал соревнований выдался сложным.
"Я уважаю всех своих соперников, но понимал, что это мой шанс. Вот почему я просто сосредоточился на соревнованиях и думал только о победе. Я работал очень много, в результате все сложилось превосходно", - добавил Э.Митас.
Он также поделился своими впечатлениями от посещения Азербайджана.
"Впервые я побывал здесь в 2015 году во время Европейских игр. С тех пор Баку стал моим домом. Я люблю город. У меня здесь много друзей. Мне очень комфортно в вашей столице. У меня также хорошие отношения с Эмином Джафаровым, генеральным секретарем Федерации стрельбы Азербайджана. Здесь мы не сталкивались с какими-либо проблемами. Все прошло очень хорошо", - подытожил спортсмен.