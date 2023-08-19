О нас

Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль

Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль Это первая золотая медаль, завоеванная мною на чемпионатах мира.
Индивидуальные
19 августа 2023 г. 18:59
Греческий стрелок, одолевший трехкратного олимпийского чемпиона в Баку: Это моя первая золотая медаль

Это первая золотая медаль, завоеванная мною на чемпионатах мира.

Об этом сказал Report греческий спортсмен Эфтимиос Митас, взявший золото в круговой стендовой стрельбе среди мужчин на проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе.

Он отметил, что до этого брал две медали на Кубках мира.

"Я волновался о том, как сложится для меня этот чемпионат. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить мою команду. Ее поддержка была очень важна для меня. Соперники были сильными. Однако я верил, что выиграю золотую медаль", - сказал 38-летний спортсмен.

По его словам, финал соревнований выдался сложным.

"Я уважаю всех своих соперников, но понимал, что это мой шанс. Вот почему я просто сосредоточился на соревнованиях и думал только о победе. Я работал очень много, в результате все сложилось превосходно", - добавил Э.Митас.

Он также поделился своими впечатлениями от посещения Азербайджана.

"Впервые я побывал здесь в 2015 году во время Европейских игр. С тех пор Баку стал моим домом. Я люблю город. У меня здесь много друзей. Мне очень комфортно в вашей столице. У меня также хорошие отношения с Эмином Джафаровым, генеральным секретарем Федерации стрельбы Азербайджана. Здесь мы не сталкивались с какими-либо проблемами. Все прошло очень хорошо", - подытожил спортсмен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Üçqat olimpiya çempionuna qalib gələn yunan atıcı: “Bu, mənim ilk qızıl medalımdır” 

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi