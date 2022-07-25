Grand Chess Tour: Определилась позиция Шахрияра Мамедъярова в общей таблице

После матча азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова на этапе турнира Grand Chess Tour, проведенного в столице Хорватии, Загребе, стала известна его позиция в общей таблице.

После матча азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова на этапе турнира Grand Chess Tour, проведенного в столице Хорватии, Загребе, стала известна его позиция в общей таблице.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в турнире по быстрым шахматам (рапиду) стал седьмым с 8-ю очками, в турнире по блицу – восьмым с 7-ю очками.

По общему ходу турнира он набрал 3,5 очка. На турнире в Румынии он заработал 1,5 очка и его общий результат составил 5 очков. С этим результатом он делит 13-е место с Йорденом ван Форестом (Нидерланды).

На очередном этапе соревнование пройдет 24-31 августа в американском городе Сент-Луис. В этом турнире также сыграют в рапид и блиц.

Отметим, что победителями этапов в Румынии (классика) и Польше (рапид и блиц) в мае стали соответственно Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победителем этапа в Загребе стал чемпион мира по общим результатам в рапиде и блице Магнус Карлсен (Норвегия).