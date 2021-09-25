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"Гран-при" в Загребе: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

"Гран-при" в Загребе: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров (73 кг) начал выступления на турнире "Гран-при" в столице Хорватии Загребе.
Индивидуальные
25 сентября 2021 г. 19:49
Гран-при в Загребе: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль
Гидаят Гейдаров

В Загребе (Хорватия) набирает ход Гран-при с участием азербайджанских дзюдоистов.

Как сообщает Report, азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров вышел в финал, где в весовой категории 73 кг встретился с молдованином Виктором Стерпу.

По итогам матча Г.Гейдаров завоевал золотую медаль, победив соперника иппоном.

16:34

Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров (73 кг) начал выступления на турнире "Гран-при" в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен вышел в 1/4 финала, победив в 1/16 финала израильтянина Йонатана Эльбаза, а на следующем этапе - молдаванина Петру Пеливана. Его соперником в четвертьфинале стал представитель Румынии Александр Райку. И на этот раз Гейдаров победил иппоном, выйдя в следующий этап.

Отметим, что другой дзюдоист из Азербайджана Мамедали Мехтиев (90 кг) проведет свой первый поединок 26 сентября. В 1/8 финала он встретится с поляком Себастьяном Олдаком.

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Версия на азербайджанском языке Zaqreb Qran-prisi: Azərbaycan cüdoçusu qızıl medal qazanıb

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