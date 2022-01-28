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Гран-при Португалии: азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Гран-при Португалии: азербайджанский дзюдоист вышел в финал Два азербайджанских дзюдоиста включились в борьбу на Гран-при в португальском городе Алмада.
Индивидуальные
28 января 2022 г. 18:59
Гран-при Португалии: азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Два азербайджанских дзюдоиста включились в борьбу на Гран-при в португальском городе Алмада.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами вышли Балабек Агаев и Ровшан Алиев, выступающие в категории до 60 кг.

Б.Агаев одолел в 1/16 финала узбекского дзюдоиста Бахрома Батурова, в следующей встрече та же учесть постигла его швейцарского соперника Лионеля Швандера. Затем представитель Азербайджана в 1/4 финала одолел монгольского дзюдаиста Цогт-Очира Бямбажава. Победив в полуфинале японца Таики Накамуро, представитель Азербайджана вышел в финал.

Р.Алиев хотя и одолел в стартовом поединке бразильца Аллана Кувабару, но в 1/8 финала уступил спортсмену из Монголии Сумиябазару Энхтайвану.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya Qran-prisi: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib

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