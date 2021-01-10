Гран-при Китая может быть перенесен на вторую половину года

Китайский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может пройти во второй половине 2021 года.
"Мы еженедельно общаемся с руководством "Формулы-1". Несмотря на то, что календарь составлен, я очень не уверен, что гонка сможет состояться в апреле. Мы планируем перенести ее на вторую половину года и подали официальный запрос об этом", - заявил Ибинь Янь.
Напомним, что этап в Шанхае запланирован на 9-11 апреля. В прошлом сезоне Гран-при Китая, как и ряд других этапов был отменен в связи с пандемией коронавируса.