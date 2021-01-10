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Гран-при Китая может быть перенесен на вторую половину года

Гран-при Китая может быть перенесен на вторую половину года Китайский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может пройти во второй половине 2021 года.
Индивидуальные
10 января 2021 г. 15:02
Гран-при Китая может быть перенесен на вторую половину года

Китайский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может пройти во второй половине 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил организатор Гран-при Китая Ибинь Янь, комментарий которого приводит портал Autosport.

"Мы еженедельно общаемся с руководством "Формулы-1". Несмотря на то, что календарь составлен, я очень не уверен, что гонка сможет состояться в апреле. Мы планируем перенести ее на вторую половину года и подали официальный запрос об этом", - заявил Ибинь Янь.

Напомним, что этап в Шанхае запланирован на 9-11 апреля. В прошлом сезоне Гран-при Китая, как и ряд других этапов был отменен в связи с пандемией коронавируса.

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