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Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой последний матч в группе

Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой последний матч в группе Сегодня в Берлине завершится групповой этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
Индивидуальные
28 марта 2022 г. 01:24
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой последний матч в группе

Сегодня в Берлине завершится групповой этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, наш гроссмейстер выступает в группе В вместе с Максимом Вашье-Лаграву (Франция), Ю Янъи (Китай) и Александром Предке (Россия). Соперники играли в два круга и определяли победителя группы, который продолжит борьбу в полуфинале.

Шахрияр Мамедъяров проведет заключительный поединок с россиянином Даниилом Дубовым.

Отметим, что серия Гран-при ФИДЕ включает в себя три старта, а каждый из участников может сыграть на двух. Два лучших гроссмейстера по итогам общего зачета получат путевку в турнир претендентов.

VI тур

Шахрияр Мамедъяров – Даниил Дубов (ФИДЕ)

Винсент Кеймер (Германия) – Леньер Домингес (США)

Турнирная таблица: Мамедъяров, Домингес - по 3 очка, Кеймер - 2,5, Дубов - 1,5.

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Версия на азербайджанском языке FIDE Qran-prisi: Şəhriyar Məmmədyarov bu gün qrupda son görüşünə çıxacaq

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