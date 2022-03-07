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Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю игру в группе

Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю игру в группе Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на Гран-при ФИДЕ в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
7 марта 2022 г. 09:38
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю игру в группе

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на Гран-при ФИДЕ в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом в матче последнего-VI тура группы D.

Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени. Мамедьяров сможет стать лидером группы только в случае победы. Он сыграл вничью в предыдущих 5 раундах. В другом матче группы D китаец Ю Янгью встретится с россиянином Александром Предке.

На данный момент Вашье-Лаграв лидирует с 2,5 баллами. Мамедъяров и Янгью с 2 баллами на каждого делят 2-3-е места. Предке с 1,5 баллами расположился на последнем месте.

Участники Гран-при также получат рейтинговые баллы. Победитель получит 13 очков, финалист - 10 очков, проигравшие в полуфинале - 7 очков, занявшие 2-е место в группах - 4 очка, занявшие 3-е место - 2 очка. Последним в группе очки не начисляются.

Отметим, что второй этап Гран-при FIDE завершится 14 марта. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро. Каждый шахматист может принять участие только в двух этапах Гран-при. Два лучших гроссмейстера в общем зачете получат право на участие в турнире претендентов.

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Версия на азербайджанском языке FIDE Qran-prisi: Şəhriyar Məmmədyarov qrupda sonuncu oyununu keçirəcək

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