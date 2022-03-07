Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров не смог пробиться в плей-офф

В Белграде проходит второй этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимал участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

В Белграде проходит второй этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимал участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, наш гроссмейстер выступал в группе D, где противостоял Максиму Вашье-Лаграву (Франция), Ю Янъи (Китай) и Александру Предке (Россия). Соперники играли в два круга и определяли победителя группы, который продолжит борьбу в полуфинале.

Сегодня завершился групповой этап. После пяти ничьих со старта турнира против Ю Ягъи (дважды), Предке (дважды) и Вашье-Лаграва, Шахрияр вновь противостоял французу. Для того чтобы занять первое место, ему необходимо было побеждать соперника, но партия завершилась вничью. Ш.Мамедъяров не смог пробиться в плей-офф.

Отметим, что серия Гран-при ФИДЕ включает в себя три старта, а каждый из участников может сыграть на двух. Два лучших гроссмейстера по итогам общего зачета получат путевку в турнир претендентов.

Турнирная таблица: Вашье-Лаграв – 3,5 очка, Мамедъяров - 3, Ю Янъи – 2,5, Предке – 2.