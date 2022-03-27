Гран-при FIDE: Мамедъяров сегодня может стать единственным лидером

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет очередную встречу на III этапе Гран-при FIDE в Берлине.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет очередную встречу на III этапе Гран-при FIDE в Берлине.

Как сообщает Report, один из фаворитов рейтинга 37-летний гроссмейстер встретится с представителем США Ленером Домингесом и сыграет в пятом раунде черными фигурами.

В другом матче группы B россиянин Даниил Дубов встретится с немцем Винсентом Каймером.

На данный момент Домингес и Мамедъяров делят первые 2 места с 2,5 очками каждый. У Каймера 2 очка, у Дубова 1. В случае победы азербайджанский шахматист захватит единоличное лидерство в группе.

Согласно Уставу, в каждой группе будет проводиться двухсторонняя борьба по круговой системе. В итоге в полуфинал выйдут только победители групп. Полуфинал и финал также будут состоять из двух игр, и, если возникнет необходимость, тай-брейка.

Участники Гран-при также получат рейтинговые очки. Шахматист-победитель получит 13 очков, финалист - 10 очков, проигравшие в полуфинале - 7 очков, занявшие 2-е место в группах - 4 очка, занявшие 3-е место - 2 очка. Последним в группе очки не начисляются.

Отметим, что III этап Гран-при FIDE завершится 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро. Шахрияр Мамедъяров завершил все свои встречи в группе D второго этапа в столице Сербии, Белграде, ничьей и не смог выйти в полуфинал.

Каждый шахматист может принять участие только в двух этапах Гран-при. Два лучших гроссмейстера в общем зачете получат право на участие в турнире претендентов.