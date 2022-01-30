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Гран-при: Еще три азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу

Гран-при: Еще три азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста примут участие на Гран-при в Алме, Португалия.
Индивидуальные
30 января 2022 г. 09:21
Гран-при: Еще три азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу

Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста примут участие на Гран-при в Алмаде, Португалия.

Как сообщает Report, в 1/8 финала Адиль Керимли, выступающий в весовой категории до 100 кг, встретится с представителем Израиля Станиславом Банчуком.

Имран Юсифов в весовой категории более 100 кг постарается сломить сопротивление Кристиана Коновала из США, а Ушанги Кокаури Клемена Мусумади из Конго.

100 кг

1/8 финала. Адиль Керимли – Станислав Банчук (Израиль)

+100 кг

1/8 финала. Имран Юсифов - Кристиан Коновал (США)

1/8 финала. Ушанки Кокаури - Клемен Мусумади (Конго)

Отметим, что Балабей Агаев (66 кг) в первый день соревнований завоевал серебро.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu Qran-pridə mübarizəyə başlayır

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