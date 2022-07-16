Гран-при: Еще один дзюдоист из Азербайджана вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи вышел в финал Гран-при, проходящем в столице Хорватии, Загребе.

Азербайджанский дзюдоист Саид Моллаи вышел в финал Гран-при, проходящем в столице Хорватии, Загребе.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, последовательно победил Лоика Петри (Франция), Тима Грамкова (Германия), Себастьяна Марджинькиевиза (Польша) и Гильерме Шмидта (Бразилия).

В той же весовой категории Зелим Тчкаев победил Такеши Сасаки (Япония) и Франка Де Вити (Нидерланды), однако затем уступил Жоау Фернанду (Португалия).

Чемпион Европы в категории до 73 кг Хидаят Гейдаров проиграл Абдул Малику Умаеву (Бельгия) в 1/16 финала. В этой же весовой категории Рустам Оруджев победил Филипа Йовановича (Сербия), но не смог одолеть Мартина Ходжака.

Среди женщин Айтадж Гардашханлы (до 63 кг) проиграла в 1/8 финала Джоане Ван Лесхаут (Нидерланды), а Судаба Агаева (до 70 кг) - Мириам Буткерейт (Германия).

В первый день соревнований Яшар Наджафов в категории до 66 кг завоевал золотую медаль. Азербайджан представлен на Гран-при 14 дзюдоистами.