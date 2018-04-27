Гран-при Азербайджана: Во втором свободном заезде Даниэль Риккардо показал лучший результат

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Во втором свободном заезде Гран-при Азербайджана "Формулы-1" лучший показатель у пилота австрийской команды Red Bull Даниэля Риккардо.

Как сообщает Report, австрийский пилот опередил соперников с показателем 1 час 43 минуты 51 секунда.

Отметим, что третий свободный заезд пройдет 28 апреля в 14:00-15:00, а в 17:00-18:00 - пройдет классификационный тур. На следующий день в 14:40-15:10 состоится трек-парад пилотов.

В 15:56 прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года. Соревнование охватит 51 круг или 120 минут.

Отметим, что Даниэль Риккардо победитель Гран-при Азербайджана 2017 года.