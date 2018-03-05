Гран-при Азербайджана удостоено виртуального "Оскара"

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Определились победители в различных номинациях виртуального "Оскара".

Как сообщает Report, церемония вручения наград американской киноакадемии состоялась в Лос-Анджелесе. Параллельно в соцсетях Ф1 вручала свои виртуальные "Оскары" за чемпионат 2017 года.

"Оскар" в номинации "Лучший фильм" получил Гран-при Азербайджана – "наполненный экшеном триллер на все времена". Та гонка в Баку запомнилась столкновением Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, красными флагами и подиумом Лэнса Стролла.