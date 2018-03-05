 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гран-при Азербайджана удостоено виртуального "Оскара"

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Определились победители в различных номинациях виртуального "Оскара".

    Как сообщает Report, церемония вручения наград американской киноакадемии состоялась в Лос-Анджелесе. Параллельно в соцсетях Ф1 вручала свои виртуальные "Оскары" за чемпионат 2017 года.

    "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получил Гран-при Азербайджана – "наполненный экшеном триллер на все времена". Та гонка в Баку запомнилась столкновением Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, красными флагами и подиумом Лэнса Стролла.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi